Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri duyurdu. Riskli yapıların yıkılmasına yönelik kurallar ve sonrasındaki süreçlerde önemli güncellemeler yapıldı. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak hemen yürürlüğe girdi.

RİSKLİ YAPIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Yapılan değişiklikle, riskli yapının yıkılmasının ardından arsa durumuna gelen taşınmazların tapu kütüğündeki riskli yapı şerhinin, ilgili belgelerin sağlanmasıyla birlikte ilgililerin talebi veya Başkanlık’la İdare’nin bildirimi doğrultusunda ilgili tapu müdürlüğü tarafından terkin edileceği açıklandı. Riskli yapı şerhinin terkin edilmesi sonrası, taşınmazın tapu kütüğünde 6306 sayılı Kanun kapsamında bir belirtme yapılacak ve bu alanlarda gerçekleştirilecek işlemler yine yasalar çerçevesinde sürdürülecek.

SALTCI GEREKEN KARARLAR

Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, yapıların yıkılmış olma şartı aranmaksızın, parsellerin birleştirilmesi veya diğer süreçler için paydaşların salt çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bu çerçevede, müteahhitler ve diğer paydaşların, parselin imar adası bazında değerlendirilmesi için karar vermesi sağlanacak.

TOPLANTI ZORUNLULUĞU

Riskli yapılarla ilgili yapılacak yeni uygulamalar hakkında karar almak üzere, mal sahiplerinden birinin talebiyle tüm maliklerin toplantıya katılımı sağlanacak. Toplantı yeri ve zamanı, ilgili muhtarlıkta veya bina kapısında on beş gün süreyle ilan edilmek suretiyle bildirilecek. Toplantıya, hisseleri oranında en az salt çoğunlukla katılım sağlanması gerekecek ve alınan kararlar tutanağa bağlanarak imzalanacak.

İNCELENEBİLİRLİK HAKKI

İlgili bildirimlerle, karar süreci hakkında bilgi almak isteyenler için, karar tutanağı ve diğer belgeler, belirlenen adreslerde incelenme imkanı sağlanacak. Ayrıca, gerekli bildirimler yapılmadığı takdirde, maliklerin iznine tabi işlem süreçleri başlatılacak.

DUYURULARDA ZAMAN KISITLAMASI

Yapılan bildirimlerin muhataplarına ulaştığı tarih itibarıyla beş gün içinde, muhtarlık aracılığıyla yapılan bildirimler ise ilanın bitim günü yapılmış sayılacak. Eğer, karara katılmayan maliklerin on beş gün içinde anlaşmaya itirazda bulunmamaları halinde, arsa payları belirlenen değerden satışa çıkarılacak.

KAMUYA İLK TEKLİF HAKKI

Riskli yapının yıkılmasıyla arsa hale gelen taşınmazların satışı durumunda, öncelikli olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya ilgili kuruluşlara teklif edilmesi gerekecek. Dönüşüm projesini yürüten yönetim, arsa paylarının satın alındığına dair sözleşmeler imzalanacağını belirtti.

PARSERLERE YENİ KURAL

Tamamı riskli yapı olarak belirlenen parsellerin birleştirilmesi ve dönüştürülmesi için, maliklerin salt çoğunluğu ile karar alınması gerekecek. Ayrıca, boş parsellerin değerlendirilmesi açısından maliklerin oybirliğine gitmesi şartı bulunuyor.

YENİ YAPILARA YER DEĞİŞİMİ İMKANI

Zemin açısından uygun olmayan yerlerde yıkılacak yeni yapıların, farklı parsellerde yapılacağına dair düzenlemelere uygun şekilde hareket edilmesi sağlanacak. Uygulamalar, maliklerin onayıyla gerçekleştirilecek.

TEŞVİK VE MUAFİYETLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Riskli yapıların tevhit edilmesi veya yapılaşma hakkının aktarılması durumunda, tapu harcı ve ücret muafiyetleri sağlanacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatları kapsamında, teminatların da yüzde 6 oranında güncellenmesi mümkün olacak.