Kerem Aktürkoğlu Gol Attı, Benfica Paylaşım Yaptı

FENERBAHÇE, LİZBON DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lizbon deplasmanına gitti. Maçta, Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki söylentilerle öne çıkan Kerem Aktürkoğlu, Benfica kadrosunda ilk 11’de yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ

Aktürkoğlu, 36. dakikada Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğünü sağlayan golü attı. Böylece, Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takımda forma giyerken Türk bir ekibe gol atan ilk Türk futbolcu olma unvanına sahip oldu.

GOL SEVİNCİ YERİNE ÖZEL BİR TEPKİ

Gol sonrası milli futbolcu, sevinç gösterisinde bulunmadı; ellerini kaldırarak mutluluğunu ifade etmedi. Benfica da, “Türk lokumu.” diyerek Kerem Aktürkoğlu’nun gol anına ait bir fotoğrafı paylaştı.