Kerem Aktürkoğlu’ndan Taraftara Şükran Dolu Mesaj

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda müthiş bir mücadele sonucunda 3-2’lik skorla galip geldi. Bu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, galibiyetle ilgili duygularını paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu.

İNŞALLAH SONU GÜZEL OLUR

Aktürkoğlu, “Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik. Talihsiz demeyelim ama Trabzonspor’un oyun şablonu vardı; böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur.” şeklinde konuştu.

SON DAKİKALARDA AYAKTAYDIK!

Karşılaşmanın son dakikaları hakkında bilgi veren Aktürkoğlu, “Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Müthiş bir galibiyetti.” dedi.

ZOR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK

Sarı-lacivertli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Trabzonspor’un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, “Trabzonspor bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Yanılmıyorsam son 6 maçtır içeride kaybetmiyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Bugün farklı bir sistemle başladık. Trabzonspor’un nasıl ataklar yapabileceğini biliyorduk. Bildiğimiz halde golü yedik. Maçın başından sonuna kadar takım olarak müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Performanslar gol atınca, skora katkı sağlayınca çok değerli oluyor. Herkes tarafından takdir görüyor ama benim tarafımdan takımın galibiyet alması, iyi performans sergilemesi daha önemli. Gol atmasam da takımıma savunma anlamında katkı sağlasam da benim için yeterli. Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın. Sonu güzel olsun; şampiyonluk olsun. Benim için yeterli.” şeklinde konuştu.

DÜŞÜŞLER HERKES İÇİN OLABİLİYOR

Aktürkoğlu, taraftarın desteğini hissettiğini ve bu durumun önemli olduğunu vurgulayarak, “Düşüşler herkes için olabiliyor. Bunlara alıştığım için çok bir şey yapmıyorum. Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar. Onların desteğini hissettiğim için bu zorlu süreçlerden ayağa kalktım. Bundan sonra da çok fazla düşeceğim. Ama düştüğüm yerden her zaman kalktığım gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan bu seviyelerde kalamıyorsun. Kendime, takımıma, taraftarımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.