Kerem Gol Attı, Benfica’dan Paylaşım Geldi

FENERBAHÇE’NİN ZORLU MAÇI

Fenerbahçe, Lizbon’da Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahaya çıktı. Fenerbahçe’ye transfer olacağına dair iddialarla gündem oluşturan Kerem Aktürkoğlu, Benfica kadrosunda ilk 11’de yer aldı. Maçın 36. dakikasında, Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle Benfica, 1-0 öne geçti. Aktürkoğlu, bu golle Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takımda oynayan bir Türk futbolcusunun, Türk ekibine gol atan ilk isim olmasını sağladı.

KEREM’İN YANIT VERİŞİ

Golün ardından Kerem Aktürkoğlu, ellerini kaldırarak sevincini göstermedi. Gol sonrası Benfica, “Türk lokumu.” ifadeleriyle birlikte, Aktürkoğlu’nun gol anını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.
