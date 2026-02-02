Kerimcan Durmaz’a Hapis Cezası Verildi: Mahkeme Kararını Açıkladı

kerimcan-durmaz-a-hapis-cezasi-verildi-mahkeme-kararini-acikladi

YASA DIŞI BAŞİS SUÇUNDAN CEZA ALDI

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etme iddiasıyla 8 Ocak’ta tutuklanmış ve 20 Şubat’ta serbest bırakılmıştı. Yargılandığı dava İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmada Durmaz’ın avukatı Müge Doğan, mahkemeye savunma yaparak, müvekkilinin bu suçu işlemediğini savundu ve beraat talebinde bulundu.

CEZASI 1 YIL 8 AY OLDU

Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ı zincirleme bir biçimde “kişileri reklam vermek ve spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Durmaz’a uygulanacak olan yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer alırken, Durmaz ise “şüpheli” olarak tanımlandı. İddianamede, Durmaz’ın yasa dışı bahis sitesi reklamlarını paylaşarak insanları bu tür etkinliklere yönlendirdiği ve bu davranışlarının toplumda tehlikeli bir algı oluşturduğu vurgulandı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ İFADELER

İddianamede, Kerimcan Durmaz’ın üzerine atılı suçlamaları reddettiği belirtildi. Ancak, yasadışı bahis sitelerinin reklamları gösterilirken, Durmaz’ın arkasını döndüğü ve “hani casinolar falan” şeklinde ifadelerde bulunduğu kaydedildi. Böylece, Durmaz’ın durumu hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde görmemiş olamayacağı ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ 5 YILA KADAR ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde “kişileri reklam vermek ve spor müsabakalarına dayalı bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmiştir.

