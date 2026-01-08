Kestel’de Çöken Duvar Altında Genç Hayatını Kaybetti

kestel-de-coken-duvar-altinda-genc-hayatini-kaybetti

BURSADA DUVAR ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir duvar, şiddetli lodosun etkisiyle çöktü. Bu esnada, binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef, molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

Olayın meydana gelmesinin ardından, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönetildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, gencin yaşamını yitirdiği teyit edildi. Acı haberi alan Neddef’in yakınları, olay yerine gelerek duygusal anlar yaşarken, polis ekipleri ortamdaki güvenliği sağlamak amacıyla önlemler aldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, olay sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan olay ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.