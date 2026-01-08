Kestel’de Çöken Duvar Altında Genç Hayatını Kaybetti

BURSADA DUVAR ÇÖKTÜ, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir duvar, şiddetli lodosun etkisiyle çöktü. Bu esnada, binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef, molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

Olayın meydana gelmesinin ardından, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönetildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, gencin yaşamını yitirdiği teyit edildi. Acı haberi alan Neddef’in yakınları, olay yerine gelerek duygusal anlar yaşarken, polis ekipleri ortamdaki güvenliği sağlamak amacıyla önlemler aldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, olay sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan olay ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.