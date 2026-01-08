Kestel’de Lodosun Faciaya Yol Açtığı Olay

BÜYÜK GÖÇÜNTÜ: DUVAR ÇÖKTÜ, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle yıkıldı. O esnada binanın yanından geçen Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdurrahman Neddef, molozların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonrasında polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, genç adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi duyan yakınları olay yerine koşarak sinir krizi geçirdi. Bu esnada polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

İNCELEMELER BAŞLADI

Yaşanan trajik olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.