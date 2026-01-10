Kıbrıs’ta Asgari Ücret 52 Bin 738 TL’ye Yükseldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için ilk asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez bir araya geldi. Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturum, saat 13.30’da başladı ve toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

İŞÇİ TARAFI DA KATILDI

Toplantıya işçi kesimini temsil eden Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun önderliğindeki heyet ile işveren tarafını temsil eden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp’in başkanlığındaki ekip katıldı. Toplantının ardından değerlendirme yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücret ile ilgili yapılan görüşmelerin sonucunda, kararın oy çokluğuyla tavsiye niteliği taşıyarak belirlendiğini ifade etti ve bu kararın Bakanlar Kurulu’na iletileceğini kaydetti.

52 BİN 738 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL ve aylık net 52 bin 738 TL olduğunu açıkladı. 2025 yılında net 44 bin 546 TL olan asgari ücret, 2026 yılı itibarıyla net 52 bin 738 liraya yükselerek güncellenmiş oldu.

