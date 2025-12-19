Kılıçdaroğlu Aktif Siyaseti Bıraktı İddialarını Yalanladı

CHP’DE DEĞİŞİM RÜZGARLARI SÜRÜYOR

2023 tarihli kurultay sonrası CHP’de huzursuzluk devam ediyor. 5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda, mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olarak katılan Özgür Özel, ikinci tur oylamada delegelerin yaklaşık yüzde 60’ının desteğini alarak, 812 oy ile CHP genel başkanı olarak seçildi. Kılıçdaroğlu, 2010 yılından 2023’e dek sürdürdüğü genel başkanlık görevinde aniden geride kaldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DAVALIK İDDİALAR

Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğündeki ‘değişim’ hareketinin başarı elde etmesiyle, Kılıçdaroğlu ve destekçileri kurultayın hileli olduğunu öne sürerek hukuki yollara başvurdu. Delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı yönündeki birçok iddia doğrultusunda, kurultayın iptali ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesi amacıyla ‘mutlak butlan’ kararı bekleniyor. Bu durum, CHP içindeki gerilimi sürekli artırıyor.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN GÖZ KIRPTI

Dava süreçleri devam ederken Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla ilgili ya sessiz kalmayı tercih etti ya da ‘CHP’yi ortada bırakamayız’ gibi anlamlı açıklamalarla geri dönüş umutlarını yeşertti. Bu süreçte Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı, delegeler değişti ve olağanüstü kurultaylar gerçekleşti. Parti içindeki kargaşa, siyasi gündemin odağı haline geldi. Sonuç olarak, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın konusuz kalması nedeniyle Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, mutlak butlan talebini reddetti.

SİYASETİ BIRAKTI MI?

Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararının ardından Ankara’daki ofisini kapatarak, avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisine geçiş yaptı. CHP’yi zor durumda bırakan açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu hakkında, genel başkanlık umudunun kalmadığı gerekçesiyle aktif siyaseti bıraktığına dair iddialar ortaya atıldı.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Son dönemde eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumu nedeniyle tıbbi tedavi sürecine yakından katıldığı bilinen Kılıçdaroğlu’na dair bu iddialar, yüksek bir doğruluk payıyla kabul gördü fakat ekibi iddiaları yalanladı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılarak, ‘aktif siyaseti bıraktı’ söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

DSP’DEN TEKLİF GELDİ İDDİASI

Bu çerçevede, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık teklifinde bulunduğu iddiaları gündeme geldi fakat Aksakal söz konusu iddiaları yalanladı.