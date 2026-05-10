Kılıçdaroğlu’na Saldıran Karakoç’tan Özür Dilemesi

2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen bir şehit cenazesinde saldırıya maruz kalan 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o olayda yer alan Yakup Karakoç ile bir araya geldi. Saldırı nedeniyle hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek özür diledi ve helallik talep etti.

KILIÇDAROĞLU’NA LİNÇ GİRİŞİMİ

21 Nisan 2019 tarihinde şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı CHP’li yöneticilere saldırı düzenlenmişti. Söz konusu olay sonrasında yargılanan Yakup Karakoç’a 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Uzun yıllar sonra Karakoç, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmak için iletişim kurdu. Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleştirilen buluşmada Karakoç, o gün yaşananlar nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

ÖZÜR DİLEYEREK HELALLİK TALEP ETTİ

Görüşmede, Karakoç’un Kılıçdaroğlu’na, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim,” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu ise bu isteğe, “Estağfurullah” yanıtını verdi. İkili, daha sonra kucaklaştı. Kılıçdaroğlu, görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz,” ifadelerini kullandı.

Karakoç da, Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim,” diyerek karşılık verdi.

