Kılıçdaroğlu yemin törenini locadan izledi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini locadan izledi.

TBMM’de yeni dönem yemin töreniyle başladı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığını kaybeden adayı CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu TBMM’de yemin törenini locadan izledi.

TBMM’de bugün vekillerin yemin günü. En yaşlı üye olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop’tan devraldı.

Devlet Bahçeli’nin başkanlığında başlayan törene muhalefetin seçilemeyen isimleri de katıldı.

KILIÇDAROĞLU UZAKTAN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu Erdoğan’ın zaferiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığını kaybeden ve milletvekili de olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki yemin törenini diğer vekil olamayan partililerle birlikte izledi.

CHP Genel Başklanlığından istifa etmesi yönünde eleştirilerin geldiği Kılıçdaroğlu’nu Meclis’e girdiğinde anlarda CHP grubunun ayakta alkışlaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU YARGILANABİLİR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı da sona erdi.

28’i dokunulmazlık dosyası olmak üzere yaklaşık 40 dosyası raftan inmesi beklenen Kılıçdaroğlu yargılanabilir. Kılıçdaroğlu hakkındaki dosyaların 16’sını “Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira” iddiasıyla hazırlanan fezlekeler oluşturuyor.