Kılıçkaya Barajı Taştı: Mesire Alanı Su Altında Kaldı

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kılıçkaya Barajı, bu yılki yağışlar nedeniyle taşma durumu yaşadı.

Yağışlar sebebiyle dolan baraj gölü, bölge halkının hafta sonları piknik yapmak için tercih ettiği mesire alanı ve Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni su altında bıraktı.

SU AKINTISI SONUCU TESİSLER BİLANÇO SUYA GÖMÜLDÜ

Belediye Sosyal Tesisleri’ne gelen Adem Yılmaz, “Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün orası sular altında kaldı” ifadelerini kullandı. Kılıçkaya Barajı’nda hem gençlerin hem de yaşlıların piknik yaparak eğlendiği ifade edilirken, Yılmaz kış döneminde yoğun şekilde kar ve yağmurun yağdığını ve barajın tamamen dolduğunu belirtti.