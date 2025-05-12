Kim’in Vefatı, Türkiye’de Üzüntü Yarattı

DEMANS HASTALIĞI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Son zamanlarda demans hastalığı ile mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Kim, Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar korudu ve Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret edildi. Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLANAN FİLM

“Ayla” adlı film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz kalan beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bu kız çocuğu Ayla’nın hikayesini anlatıyor. Gerçek bir olaydan esinlenilen film, duygu dolu anları izleyicilere sunuyor.