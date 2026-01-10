Kim Jong-un’dan Putin’e Dostluk Mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yanıt mektubunda, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Kim, mektubunda Putin ile olan dostane bağlarının kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, iki ülkenin işbirliğinin gelecekte kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda çeşitli alanlarda süreceğini belirtti. “Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim” diyen Kim, her zaman Rusya’nın yanında olmaya hazır olduğunu ve bu tercihin sürekli ve kalıcı olacağının altını çizdi.

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİNLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024’te yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu anlaşmanın, taraflardan birine yapılan saldırılar durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü ve Kuzeydoğu Asya ile Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez bir güvenlik sistemi ile çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

ASKERİ YARDIMLAŞMA VE ÇATIŞMALAR

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya-Ukrayna Savaşı’na katılan Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.