Kim Min-Jae Bayern Münih’te Kalma Kararını Aldı

Kim Min-jae, Bayern Münih’teki geleceğine dair kararını açıkladı. Eski futbolcusuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiği ve birçok Avrupa kulübünün de Güney Koreli futbolcuyu istedikleri kaydedildi.

ALMAN BASINI DUYURDU

Alman medya organlarında yer alan bilgilere göre; Kim Min-jae, Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulübün teklifine rağmen Bayern Münih’te kalmayı tercih ediyor. Fenerbahçe’den 2022 yazında ayrılıp Napoli’ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra bir sezon içerisinde 50 milyon euro bedelle Münih ekibine katılmıştı.

MÜNİH’TE BAŞARILI BİR SEZON

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm organizasyonlarda 17 maça çıkan Kim Min-jae, toplamda 790 dakika sahada kalıp, 1 asistlik bir katkı sağladı.