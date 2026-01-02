Kim Min-jae’nin Geleceği: Bayern Münih’te Kalma Kararı

Kim Min-jae, Bayern Münih’te geleceği hakkında önemli bir karar açıkladı. Eski futbolcusuyla ilgilendiği belirtilen Fenerbahçe ve Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin de Güney Koreli oyuncuyu istediği öğrenildi.

ALMAN BASINI İDDİALARINI AÇIKLADI

Alman medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Kim Min-jae, Fenerbahçe dahil birçok kulüp tarafından gösterilen ilgiye rağmen Bayern Münih’te kalma arzusu taşıyor. 2022 yazında Fenerbahçe’den ayrılarak Napoli’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bir sezon içinde 50 milyon euro karşılığında Münih ekibine katılmıştı.

PERFORMANS GÖSTERİCİLERİ

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıkan Kim Min-jae, sahada yalnızca 790 dakika süre aldı ve bu süreçte 1 asistlik bir performans sergiledi.