Trump’tan İran Protestocularına Destek Mesajı

İran’daki protestolarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede yoğun bir şekilde süregelen gösterilere ABD Başkanı’nın desteği geldi.

AMERİKA İMDATLARINA YETİŞECEK

Başkan, Truth Social platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, “Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek.” sözlerini sarf ederek uluslararası medyanın dikkatini çekti. Ayrıca, “Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!” ifadeleriyle de durumu değerlendirdi. Bu tehdit, çeşitli tartışmalara yol açtı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Haziran ayında, İsrail’in İran ile başlattığı çatışmalar sonucunda ABD’nin İran’ın Fordo nükleer tesisini bombalaması, iki ülke arasındaki gerilimi önemli ölçüde artırdı. Çatışmalar sırasında, ABD ve İsrail tarafından İran hükümetinin meşruluğu sorgulanırken, halk arasında devrim çağrılarına kadar uzanan söylemler dile getirildi.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’da döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon, esnaf ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemleri tetikledi. Bu eylemler, kısa zamanda hükümete karşı protestolara dönüştü. İran riyali bir günde dolar karşısında rekor değer kaybederken, alım gücündeki düşüş halkı rahatsız ediyor.