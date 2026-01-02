MTV İlk Taksit Ödeme Dönemi Başladı

mtv-ilk-taksit-odeme-donemi-basladi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemelerinin, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MTV’nin birinci taksit ödeme döneminin başladığı belirtiliyor.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

Bu vergi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya GİB Mobil uygulaması aracılığıyla 00.10-23.50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla, banka hesabından havale ile veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödenebiliyor. Ayrıca vergi ödemeleri, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

DİJİTAL ÖDEME İŞLEMİ

Dijital Vergi Dairesi üzerinden “MTV ödeme alanı” kısmına şifre girişi yapmaksızın, plaka, T.C. kimlik numarası ile “tescil tarihi” ya da “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden birisini girerek ödeme işlemini tamamlamak mümkün. İnternet üzerinden ödeme yapılırken mağduriyet yaşanmaması adına tarayıcıya “gib.gov.tr” adresinin veya bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH

MTV’nin ilk taksitinin ödenmesi için belirlenen son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak duyuruldu.

