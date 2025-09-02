Kira Getirisi Yükseldi: Ankara Zirvede

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL PİYASASI YENİDEN DENGEYE OTURDU

Türkiye’deki gayrimenkul piyasası, son dönemde yeni bir denge kazandı. Konut fiyatları, geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca reel olarak düşerken, kiralarda hızlı bir artış gerçekleşti. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarını tetikliyor. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, ilanlardaki toplamın %60’ını oluşturarak dikkat çekiyor.

KİRA GETİRİSİ ARTIYOR

Kira getirisi açısından en dikkat çekici şehir Ankara oldu. Ağustos 2025 itibarıyla ortalama kira 28.592 TL’ye ulaşırken, yıllık getiri %10,47 seviyesinde. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar indiriyor. Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşmesi, buna karşılık kira fiyatlarındaki artış, kira getirilerinin yükselmesi ve amortisman sürelerinin kısalmasını sağladı. TCMB’nin açıkladığı konut fiyat endeksi, geçen yıl %32,8 artarken, yıllık enflasyon temmuzda %33,52 olarak belirlendi. Kiralarda ise durum farklı: Ortalama metrekare kiralık fiyatı, geçen yıl 167 TL iken, bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi ve kiralarda ortalama artış %34 olarak kaydedildi.

Türkiye gazetesinde yer alan verilere göre, kira çarpanlarının cazip seviyelere ulaşması, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 artarak yaklaşık 835 bin adede ulaştı.

KİRALIK DAİRE İLANLARI ZİRVE YAPIYOR

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı yaklaşık 176 bin olarak gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturdu. İlandaki kiralık 3+1 daire sayısı 52 bin 500, 1+1’lerin sayısı ise 44 bin oldu. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki payının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 payla ikinci ve 1+1 konutlar ise %25 payla üçüncü sırada yer alıyor. Gayrimenkul sektöründe temsilciler, konut maliyetlerinde son yıllarda yaşanan artışlar ve alım güçlerinde kayıplar gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricileri tarafından daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmelerini sağlıyor” şeklinde açıklama yapıyor.

Son verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir durumundaki illerdeki ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şu şekilde sıralanıyor: 1- Ankara: 28.592 TL (%10,47) 2- Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76) 3- Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71) 4- Van: 16.352 TL (%8,37) 5- Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26) 6- Eskişehir: 17.451 TL (%8,09) 7- İzmir: 27.660 TL (%7,96) 8- Sakarya: 18.942 TL (%7,92) 9- Denizli: 15.305 TL (%7,92) 10- Hatay: 18.013 TL (%7,91)