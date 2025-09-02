Kira Getirisi Zirve Yaptı: Ankara Önde

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL PİYASASI YENİ BİR DENGEDEN GEÇİYOR

Türkiye’de gayrimenkul sektörü, son dönemde yeni bir dengeye ulaşmış durumda. Son 1,5 yılda konut fiyatları reel olarak düşerken, kira fiyatları hızla artış gösteriyor. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarını da tetikledi. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, tüm ilanların %60’ını kapsıyor. Kira getirisi açısından en yüksek şehir Ankara, Ağustos 2025 itibarıyla ortalama 28.592 TL kira bedeli ve %10,47 yıllık getiri oranı ile dikkatleri çekiyor. Bu veriler, amortisman süresini 10 yıla kadar çekiyor.

Türkiye’deki konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak azalması, kiralarda ise artış yaşanması, konutların getirisinin artmasına ve amortisman sürelerinin kısalmasına yol açıyor. TCMB’nin açıkladığı konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 oranında bir artış göstermişken, yıllık enflasyon temmuzda %33,52 düzeyinde gerçekleşti. Kiralarda ise farklı bir durum söz konusu; geçen yıl Türkiye genelinde metrekare kiralık fiyatı ortalama 167 TL iken, bu yıl bu rakam 224 TL’ye yükseldi. Kiralar, %34’lük bir ortalama artış gösterdi ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Türkiye gazetesindeki habere göre, kira çarpanlarının cazip seviyelere inmesi, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına önemli bir ivme kazandırmış. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde, konut satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %24,2 artış göstererek 835 bin adede yaklaştı.

KİRALIK İLANLAR ZİRVE YAPTI

Eylül ayının başında Türkiye genelinde kiralık daire sayısı, yaklaşık 176 bin ile son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dairelerin 60 binden fazlasını 2+1 konutlar oluşturuyor. İlahdaki kiralık 3+1 konut sayısı 52.500 iken, 1+1 dairelerin sayısı 44 bin civarında. Bu veriler, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 BÜYÜKŞEHİR

Son verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerdeki ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şöyle sıralanıyor:

1. Ankara: 28.592 TL (%10,47)

2. Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76)

3. Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71)

4. Van: 16.352 TL (%8,37)

5. Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26)

6. Eskişehir: 17.451 TL (%8,09)

7. İzmir: 27.660 TL (%7,96)

8. Sakarya: 18.942 TL (%7,92)

9. Denizli: 15.305 TL (%7,92)

10. Hatay: 18.013 TL (%7,91)

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut maliyetlerinde son yıllarda görülen artış, alım gücündeki gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlerin, sektörde daha küçük konutların üretilmesine ve vatandaşların da bu konutlara yönelmesine neden olduğunu belirtiyor.