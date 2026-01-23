Kiralık Daire Gezisi Faciası: 17’nci Kattan Düştü

Olay, saat 15.00 civarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde yer alan 23 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Kiralık daire arayışında olan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak apartmanın 17. katındaki boş daireyi incelemek üzere gitti. Daireyi gezmekte olduğu esnada balkona çıkan Demirtaş, iddialara göre dengesini kaybederek korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Demirtaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Demirtaş’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.