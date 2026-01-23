Kiralık Daire Görürken Talihsiz Kaza: Öldü

Olay, saat 15.00 sularında Osmangazi ilçesindeki Doğanbey Mahallesi’nde yer alan 23 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Kiralık daire arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşıp apartmanın 17. katındaki boş daireyi ziyaret etti. Daireyi gezerken balkona çıkan Demirtaş’ın dengesini kaybederek korkulukları aştığı iddia ediliyor ve 68 metreden beton zemine düştüğü öğrenildi.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖNDERİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Demirtaş’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma işlemleri resmen başlatıldı. Gelişmelerin takipçisi olunacağı bildirildi.