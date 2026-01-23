Sivas’ta Kar Yağışı Nedeniyle Karayolları Kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas’ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgarlı bir havayla birlikte etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat karayolları, bu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapandı.

KAPANAN YOLLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Bu durumun yanı sıra, Sivas’ın Gürün ilçesinden geçen Kayseri-Malatya karayolu da her iki yönden trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kapalı noktalarda sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirerek, olası bir sıkıntının önüne geçmeye çalıştı. Bahsedilen karayollarında uzun araç kuyrukları gözlemlendi.