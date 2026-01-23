Samsun’da Patlama: İki Kişi Yaralandı

SAMSUN’DA FACİADAN DÖNÜLDÜ

İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana gelen olayda, evde yaşayan iki kişi kaynar suyun içine benzin dökme eyleminde bulundu.

PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

Benzinin kaynar suyla birleşmesi sonucunda bir patlama gerçekleşti ve bu olayda iki kişi yaralandı. Patlamanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardım sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi süreçlerine alındı.