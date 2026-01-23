Türkiye’nin Diplomasi Stratejisi Küresel Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin diplomasisi dünya genelinde yankı buluyor. Her coğrafyada sorunları barış masasında çözüme kavuşturmayı hedefleyen Türkiye, küresel sistemde belirgin bir konumda yer alıyor.

LÜBNANLI YAZARDAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Lübnanlı yazar ve hukukçu Peter Germanos, Türkiye’nin son on yılda Suriye ve çevresindeki Levant coğrafyasında uyguladığı politikaların, modern Orta Doğu tarihinde nadir şekilde görülen bir stratejik başarı sergilediğini açıkladı. Dış basında yayımlanan analizde Germanos, Türkiye’nin özellikle 2018 yılından itibaren son derece karmaşık bir güvenlik durumu ile karşılaştığını belirtti. Güney sınırının fiilen kuşatıldığını ifade eden yazar, Rusya-İran-Esad üçlüsünün İdlib ve Suriye çölünde ilerlediğini, buna karşın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) tam desteğini alan YPG terör örgütünün varlığını vurguladı.

Analizde, benzer jeopolitik baskılara maruz kalan devletlerin çoğunun geri çekilmek veya ciddi nüfuz kaybı yaşamak zorunda kaldığı dile getirildi. Germanos, Türkiye’nin bu olumsuz tabloya rağmen stratejik bir geri adım atmadığını, aksine nüfuzunu artırmayı başardığını kaydetti.

DİPLOMASİ-İSTİHBARAT-ASKERİ EŞGÜDÜM

Lübnanlı yazar, Türkiye’nin diplomasi, istihbarat ve askerî komuta arasında sağlam bir koordinasyon sağladığını ortaya koydu. Türkiye’nin büyük güçlerle doğrudan bir çatışmaya girmeden iki temel tehdidi etkisiz hale getirdiğini savundu. Bu bağlamda, Moskova ve Tahran’ın dengelendiği, Washington’un desteklediği YPG/SDG yapısının ise süreklilik arz eden askerî operasyonlarla zayıflatıldığı ifade edildi.

İŞGAL DEĞİL, KONTROLLÜ DEVLET İNŞASI

Peter Germanos, Türkiye’nin Levant bölgesinde işgal ya da ilhak değil, kendi güvenlik doktrini çerçevesinde yerel aktörlerle işbirliği içinde kontrollü bir devlet inşası modelini benimsediğini belirtti. Bu yaklaşım sayesinde Suriye’nin Türkiye için bir tehdit alanı olmaktan çıkıp, tampon bölge ve stratejik etki alanı haline dönüştüğünü ifade etti.

TÜRKİYE SIRADAN BİR BÖLGESEL AKTÖR DEĞİL

Lübnanlı yazar, Rusya, İran ve ABD’nin bölgesel yapıları ile aynı anda mücadelenin sonucunun, Türkiye’yi farklı bir kategoriye taşıdığını belirtti. Germanos, Türkiye’nin artık Levant’ta faaliyet gösteren sıradan bir bölgesel güç olmadığını, etrafındaki siyasi düzeni şekillendirebilen ender modern devletlerden biri haline geldiğini savundu.