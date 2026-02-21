Kırıkhan’da Konteyner Kente Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KONTEYNER KENTTEKİ AİLEYE SİLAHLI SALDIRI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir konteyner kentte ikamet eden bir aileye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. İddialara göre, aileye husumeti bulunan M.D. isimli birey, konteynere ateş açtı.

Olayın ardından 40 yaşındaki Cemile Yıldırım yaşamını yitirdi, 45 yaşındaki Hüseyin Yıldırım ile çiftin kızı M. Yıldırım ağır yaralandı. Civardaki vatandaşların ihbarı sonucu, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Baba ve kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak Hüseyin Yıldırım, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, saldırgan olduğu belirtilen M.D.’yi bir an önce yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.