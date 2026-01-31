Kırıkkale’de Çocuklar Oynarken Mühimmat Buldu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi’nde farklı bir konu üzerine çalışırken, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını tespit etti. Tehlike arz eden durum nedeniyle çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı ve bahçe güvenlik şeridiyle çevrildi. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini araştırmaya aldı. Mermilerin yapılan incelemelerin ardından imha edileceği bildirildi.

MÜHİMMATIN KAYNAĞI AÇIKLANDI

Şüpheli hurdacı A.D.’nin, söz konusu mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.