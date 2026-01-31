Kırıkkale’de Çocukların Oynadığı Mühimmat Tehlikesi Ortaya Çıktı

Kırıkkale’de İki Şüpheli Mühimmat Olayı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi’nde farklı bir konuyla ilgili araştırma yürütürken, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını gözlemledi. Durumun tehlikeli olması nedeniyle çocuklar hızla olay yerinden uzaklaştırıldı ve bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ASKERİ MÜHİMMAT İNCELEME ALTINDA

Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen ve olay yerinde bulunan 11 adet top mermisini detaylı bir incelemeye tabi tuttu. Yapılan incelemenin ardından mermilerin imha edileceği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, şüpheli hurdacı A.D.’nin bu mühimmatları Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından soruşturma süreci başlatıldı.