Kırıkkale’de Çocukların Oynadığı Mühimmat Tehlikesi Ortaya Çıktı

kirikkale-de-cocuklarin-oynadigi-muhimmat-tehlikesi-ortaya-cikti

Kırıkkale’de İki Şüpheli Mühimmat Olayı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi’nde farklı bir konuyla ilgili araştırma yürütürken, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını gözlemledi. Durumun tehlikeli olması nedeniyle çocuklar hızla olay yerinden uzaklaştırıldı ve bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ASKERİ MÜHİMMAT İNCELEME ALTINDA

Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen ve olay yerinde bulunan 11 adet top mermisini detaylı bir incelemeye tabi tuttu. Yapılan incelemenin ardından mermilerin imha edileceği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, şüpheli hurdacı A.D.’nin bu mühimmatları Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından soruşturma süreci başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti.
Gündem

Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Hızlı Kırmızı Gördü

Beşiktaş, Inter’den kiraladığı Kristjan Asllani'yi Konyaspor karşısında ilk kez sahaya sürdü. Ancak genç oyuncu, 76. dakikada oyuna girmesinin ardından 82. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Gündem

Kızıltepe’de Kardeşler Arasındaki Silahlı Kavga Yaralılara Neden Oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Leroy Sane Sakatlığı Açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadığı maçta Leroy Sane'nin ayak bileğinde yırtık ve kanama olduğunu duyurup tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.