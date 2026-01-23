Kırıkkale’de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları hızla beyaza dönüştürdü.

KAR YAŞAMI RENKLENDİRİYOR

Belediye ekipleri, ana arterler ve yokuşlarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı bölgelerde araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken, kent merkezindeki meydanlar kar manzarasıyla hareketlendi.

GENÇLER KARTOPU EĞLENCESİ YAŞIYOR

Gençler, kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çekinerek zaman geçirdi. Diğer vatandaşlar ise karda yürüyüş yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışına ilişkin düşüncelerini aktaran bir kişi “Güzel kar yağdı buraya. Yarın akşama kadar gösteriyor, çok mutluyum. İlk defa böyle güzel kar görüyorum” ifadelerini kullandı.