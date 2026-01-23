Kırıkkale’de Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

kirikkale-de-kar-yagisi-ulasimi-etkiledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan kilit kavşakta kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları hızla beyaza dönüştürdü.

KAR YAŞAMI RENKLENDİRİYOR

Belediye ekipleri, ana arterler ve yokuşlarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı bölgelerde araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken, kent merkezindeki meydanlar kar manzarasıyla hareketlendi.

GENÇLER KARTOPU EĞLENCESİ YAŞIYOR

Gençler, kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çekinerek zaman geçirdi. Diğer vatandaşlar ise karda yürüyüş yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışına ilişkin düşüncelerini aktaran bir kişi “Güzel kar yağdı buraya. Yarın akşama kadar gösteriyor, çok mutluyum. İlk defa böyle güzel kar görüyorum” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Alvaro Arbeloa Dönemi Kapanıyor: Klopp Arda Güler’i İstemiyor mu?

Real Madrid'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, Klopp'un Arda Güler'i "istikrarsız" bulduğu ve ayrılmasını istediği iddia edildi. Bu durum, futbolseverleri endişelendiriyor.
Gündem

Engelli Genç Kız Yangında Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli genç kız, hayatını kaybetti.
Gündem

Sms Tabanlı Girişte Kullanıcı Güvenliği Tehlikede

Yeni bir araştırma, SMS ile gönderilen giriş linkleri ve tek kullanımlık kodlar kullanan popüler hizmetlerin, milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini tehlikeye attığını gözler önüne serdi.
Gündem

Galatasaray’dan Trabzonspor’a Christ Oulai Teklifi

Galatasaray, sezonun başında yüksek bir bonservisle transfer ettiği Uğurcan Çakır'dan sonra Trabzonspor'dan başka bir oyuncu almak için harekete geçti ve resmi açıklama yapıldı.
Gündem

Suriye Ordusu YPG/SDG Karşısında Stratejik Operasyon Başlattı

Suriye ordusunun SDG-YPG'ye yönelik operasyonları sonrası Avrupa'da, özellikle Stockholm'de terör örgütü destekçileri arasında yağma ve şiddet olayları yaşandı. Polisi müdahale etmek zorunda kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.