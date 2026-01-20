Kırıkkale’nin Tek Kadın Taksi Şoförü Sevda Bozer

kirikkale-nin-tek-kadin-taksi-soforu-sevda-bozer

KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN HİZMETİ TALEP GÖRÜYOR

Kırıkkale’de kadın taksi şoförü olarak çalışan 38 yaşındaki Sevda Bozer, yalnızca kadınlara hizmet veren ulaşım imkanı sunuyor. Direksiyon başında sürdürdüğü meslek ile geçimini sağlayan Bozer, kentte “taksici abla” olarak tanınıyor.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Sevda Bozer’in sunduğu hizmet, kadınlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Hizmetten faydalanan kadınlar, uygulamanın kendileri için oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, bu tür bir ulaşım seçeneğinin Kırıkkale’de önemli bir ihtiyaç karşıladığını belirtiyor.

