Kirişçi Mahallesi’nde Yalnız Yaşayan Şahıs Ölü Bulundu

kirisci-mahallesi-nde-yalniz-yasayan-sahis-olu-bulundu

Olay, Kirişçi Mahallesi 39. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 55 yaşındaki Vehbi Gençyiğit’in yalnız yaşadığı dairenin son katında, kendisinden haber alamayan yakınları durumu Acil Sağlık Merkezine iletti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Şahsın yakınlarıyla birlikte daireye giren polis, Gençyiğit’i yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrol sonucunda şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGDA

Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından, Vehbi Gençyiğit’in cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

