Kırklareli’de Duman, Trafik Kazasına Neden Oldu

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kırklareli’nin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında anızlık alanda başlayan yangın, rüzgar etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangından kaynaklanan yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

ZİNCİRLEME KAZADA YARALILAR VAR

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yolda bir zincirleme trafik kazası meydana geldi ve 6 araç birbirine çarptı. Bu kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla birlikte Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca, kısa bir süre kapalı kalan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

