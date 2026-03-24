Kırklareli Yangınında Şüpheli Kadın Tutuklandı

Kırklareli il merkezindeki bir evde 8 Mart tarihinde meydana gelen yangında Mehmet Erol’un hayatını kaybetmesi üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olayı şüpheli buldu ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ İZLER

Yangından önceki gelişmeleri inceleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla G.Ö. isimli kadının evin etrafında kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sırasında yakalanan G.Ö., gözaltına alındı. Yer göstermesi sırasında, G.Ö. ölen Mehmet Erol ile aralarında husumet olduğunu ve evde yangın çıkarmayı önceden planladığını kabul etti.

OLAYIN DETAYLARI

G.Ö.’nün ifadesine göre, evin çatısından içeri girip kağıt ve tahta parçalarını, yanında getirdiği ayçiçeği yağıyla ateşe vererek yangın çıkardığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen G.Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.