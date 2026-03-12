Kırmızı Bültenle Aranan 16 Suçlu Gürcistan’da Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAKİ ÖNEMLİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla Gürcistan polisi ile gerçekleştirilen ortak operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ve ulusal seviyede aranmakta olan 3 kişinin Gürcistan’da yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Türkiye’ye iade işlemlerinin de hızlı bir şekilde başladığı ifade edildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile, istihbarat ve KOM başkanlıkları ile Gürcistan polis teşkilatının katılımıyla operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar neticesinde aranan şüphelilerin yakalanması sağlandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli kişilerin yanı sıra ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. adlı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi. Bakanlık, bu şüphelilerin Türkiye’ye iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.