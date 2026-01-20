Kırşehir’de 3 Milyon Liralık Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Suç ve suçluyla mücadele ülke genelinde aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda, siber suçlara karşı gerçekleştirilen başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen nitelikli hırsızlık vakalarının önlenmesine yönelik yoğun bir soruşturma başlattı. Ekipler, mağdurların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklenildiğini ve bu yöntemle, dolandırıcıların banka hesaplarına yüksek tutarda para transferlerinin yapıldığını tespit etti.

3 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Yapılan detaylı incelemelerde, toplamda 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruşun dolandırıcılık yoluyla aktarıldığı belirlendi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma sürecinde, Adana ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

2 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda T.Y. Adana’da, A.A. ise Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. ve A.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.