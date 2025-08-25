Kırşehir’de Bıçaklı Kavga, Can Aldı

Olayın Gelişimi

Dün gece saatlerinde meydana gelen bir olayda, E.Ç. ile Furkan Düzgün arasında husumet nedeniyle sokakta başlayan bir tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor. İddiaya göre, E.Ç. yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Düzgün’ü göğsünden bıçaklıyor. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince hemen ihbarda bulunuluyor.

Sağlık Durumu ve Gözaltı

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Düzgün’e ilk müdahaleyi yapıyor. Durumu kritik olan Düzgün, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor; ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Bu sırada, olay sonrası kaçmayan şüpheli E.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

Diğer Şüphelilerin Durumu

E.Ç.’nin kavgaya karışmış olduğu ve aynı zamanda arkadaşları olan H.K.’nın durumu da kısa süre içinde netleşiyor. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda H.K. da yakalanıyor. Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Mahkeme, E.Ç. ve H.K.’nin tutuklanmasına karar veriyor. Soruşturma süreci ise devam ediyor.