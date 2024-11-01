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Kırşehir’de E-Sınavda Kopya Yakalandı

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KOPYA DÜZENEĞİ DÜZENLEYEN ŞAHIS YAKALANDI

Kırşehir ilinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) için düzenlenen E-Sınavı’na kopya düzeni ile giriş yapmaya çalışan bir kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olay, sınav alanında gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri esnasında ortaya çıktı ve hızlı bir müdahale ile şahsın kopya girişimi başarısız oldu.

SINAV GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Polis, kopya düzeneklerinin tespit edilmesi konusunda ciddi önlemler alırken, sınavın adil bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gereken tüm tedbirleri uyguladı. Bu tür olayların önlenmesi, sınav güvenliğinin temeli olarak değerlendiriliyor.

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