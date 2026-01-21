Kırşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Gözaltı

kirsehir-merkezli-dolandiricilik-operasyonunda-10-gozalti

KIRŞEHİR’DE DOLANDIRICILARIN TUZAĞI ALTINLARLA BOŞALDI

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın liderliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona Kırşehir’in yanı sıra Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa’da aynı anda müdahale edildi. Bu operasyon sonucunda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli şahıslar yakalandı.

DOLANDIRICILARA YAPILAN OPERASYONDA BÜYÜK BULGU

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve farklı ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dijital malzeme tespit edildi. Polis ekipleri, elde edilen ziynet eşyalarını gerçek sahiplerine ulaştırarak teslim etti. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte 9 şahıs, hakimlik kararıyla tutuklandı. Buna karşın H.Y., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

