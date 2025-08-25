Kırtasiyeler Denetlendi, Ürün Güvenliği Sağlandı

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM YAPIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde kırtasiye ve okul ürünlerini denetliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde bu tür denetimlerin yoğunluğunu artıran bakanlık, özellikle başkent Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen kontrollerin detaylarını paylaştı. Ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni dönem öncesi tüm 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor.

ANKARA’DA GÜVENLİK KONTROLLERİ

Ankara’da yapılan denetimlerde bakanlık ekipleri, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesine göre hareket ederek, kırtasiyelere giderek fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri yaptı. Öğrencilerin sık kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketleri dikkatle incelendi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında herhangi bir farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihlerini kontrol ettiklerini bildirdi. Yerli üretim logosuna sahip olup olmadığını da gözden geçiren ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tuttu. Bu durumda, Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulanıyor.

İSTANBUL KOORDİNASYONU İLE DENETİMLER ARTILDI

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 yılı eğitim dönemi öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri artırdı. Ekipler, kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi ve güvenlik kontrollerini titizlikle yürüttü. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerde imalatçılardan alınan ürün numunelerinin laboratuvarlarda test edildiğini belirtti. Menteşe, “Çıkan sonuçlara göre güvensiz ürünler, yoğun idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor” dedi.

İSTANBUL’DA ÖNEMLİ CEZA MİKTARI

Menteşe, fiyat etiketi yönetmeliği ve fahiş fiyatların önlenmesi için denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, “Geçen hafta 165 iş yerinde yaklaşık 17 bin 461 ürün incelemesi yaptık. 623 ürünün Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı olduğu tespit edildi ve 1 milyon 972 bin 418 lira idari para cezası uygulandı” bilgisini verdi. 46 işletmenin fiyatlarının makul olmadığı gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na yönlendirildiğini kaydetti.

İZMİR’DE KONTROLLER DEVAM EDİYOR

İzmir’deki denetimlerde, Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünleri için fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle yoğun alışverişlerin görüldüğü Konak ilçesindeki kırtasiyeleri inceledi. Denetimler sırasında fiyat etiketi mevzuatına aykırılığı tespit edilen ürünler için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler içinse 1 milyon 439 bin 300 lira idari ceza uygulanacağı öğrenildi.

REKLAM KURULU İNCELEME YAPACAK

Tüketicileri aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaların tespit edilmesi durumunda, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun inceleme başlatacağı ifade edildi. Bu denetimlerin, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için gerçekleştirildiği vurgulandı.