Kırtasiyeler Denetlendi, Ürün Güvenliği Sağlandı

DENETİMLER GÜNDEME GELİYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Türkiye genelinde kırtasiye ve okul ürünlerini denetliyor. Bakanlık, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırma kararı aldı. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerle ilgili detaylar paylaşıldı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Bakanlık ekipleri, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik koordineli denetimler yaptı. Bu denetimler, okulların açılmasına az bir süre kala gerçekleşiyor. Ankara’da yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, öğrencilerin sıkça kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketlerini inceleme fırsatı buldu.

FİYAT ETİKETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetimler sırasında etiket ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığı kontrol edildi. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihlerinin doğruluğunu kontrol etme işlemlerini gerçekleştirdi. Ürün Türk yapımı ise yerli üretim logosunun varlığına da bakıldığı bildirildi. Kurallara uymayan ürünler için tutanak tutulurken, Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığı ifade edildi.

ISTANBUL’DA ÜRÜN GÜVENLİĞİ KONTROL EDİLİYOR

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla denetimlerini artırdı. Eş zamanlı denetimlerin yanı sıra, fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri de gözden geçirildi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Ürün güvenliği denetim ekipleri kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerinden numuneler alıyor” dedi. Alınan numunelerin laboratuvarlarda test edildiğini belirten Menteşe, “Çıkan sonuçlara göre güvensiz ürünler idari yaptırımlarla karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

IDARI CEZALAR SÜRECEK

Menteşe, fiyat etiketi yönetmeliği çerçevesinde 165 iş yerinde yapılan incelemelerde 17 bin 461 ürün incelendiğini, bunlardan 623 tanesinin yönetmelik kurallarına aykırı olduğunu kaydetti. 1 milyon 972 bin 418 lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca haksız fiyat artışları nedeniyle 46 işletmeye de tutanak tutulduğunu aktardı. İstanbul Ticaret İl Müdürü, bu denetimlerin tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruma amacı taşıdığını vurguladı.

İZMİR’DE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İzmir’de de Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik benzer denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları kontrol ediliyor. Ekipler, fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilen her bir ürün için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı olan her bir ürün için ise 1 milyon 439 bin 300 lira ceza uygulayacaklarını açıkladı. Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için Reklam Kurulu’ndan inceleme talep edilebileceği bildirildi.