Kış Aylarında Bağışıklık Dengesini Korumanın Önemi

Soğuk havalarda grip, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarının artışı gözlemleniyor. Bu durumun sebeplerinin arasında yalnızca düşük sıcaklıklar yer almıyor; aynı zamanda güneş ışığına daha az maruz kalmamız, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmemiz ve günlük yaşamın getirdiği stresin bağışıklık sistemimiz üzerinde yarattığı ek yük de yer alıyor. Orzax Medikal Grup Müdürü Dr. Göktuğ Göktaş, kış aylarında çevresel faktörlerin birleşimi ile bağışıklık sisteminin hassaslaştığını belirterek, “Bu dönemde bağışıklığı aşırı uyarmaya çalışmak yerine, onu dengede tutacak doğru günlük yaşam alışkanlıklarına odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olur” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Bilimsel araştırmalar, soğuk ve kuru havanın üst solunum yollarındaki doğal savunma mekanizmalarını zayıflattığını ve bazı virüslerin bu koşullar altında daha uzun süre hayatta kalabildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, güneş ışığının azalmasıyla birlikte düşen D vitamini seviyeleri de bağışıklık dengesini etkileyen önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI KRİTİK ROL OYNUYOR

Kış aylarında besin çeşitliliğinin azalması, bağışıklık açısından hayati mikro besinlerin yeterince alınamamasına yol açıyor. Yetersiz C vitamini, D vitamini, çinko ve selenyum alımı, vücudun enfeksiyonlarla başa çıkmasını zorlaştırıyor. C vitamini ve çinkonun doğal savunma mekanizmalarını desteklediği, ekinezya ve beta glukanın bağışıklığın ilk savunma hattını güçlendirdiği ve D vitamininin bağışıklık yanıtının dengelenmesinde özel bir rol oynadığı ifade ediliyor.

“BAĞIŞIKLIĞI UYARMAYI DEĞİL, DENGELEMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Dr. Göktaş, “Amaç sistemi sürekli uyarmak değil; vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinleri doğru şekilde destekleyerek bağışıklık yanıtını dengede tutmak olmalı. Dengeli beslenme, yeterli D vitamini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kış aylarını daha rahat geçirmek için güçlü bir zemin oluşturur” dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, mikro besin yeterliliğinin halk sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin kış aylarında beslenme düzenlerine daha fazla özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor.