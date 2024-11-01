Kış Geliyor: Pazar Günü Soğuk Hava Uyarısı

HAFTASONUNA HAZIRLIK

Meteoroloji’nin 1 Kasım hava durumu raporuna göre, ülkemizde etkili olan sıcak hava Pazar günü itibarıyla yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. Bugünkü hava durumu incelendiğinde, Türkiye’nin kuzey ve güneydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer alanlarda havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ DÜŞÜŞ

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise üzerinde seyrettiği belirtiliyor. Ancak, Pazar günü itibarıyla özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu alanlarda soğuk havanın etkisi artacak ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgar genellikle kuzey yönünden eserken, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Edirne, 23°C, İstanbul, 21°C, Kırklareli, 22°C, Kocaeli, 20°C olarak tahmin ediliyor. Ege Bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. A.Karahisar, 17°C, Denizli, 24°C, İzmir, 24°C, Muğla, 25°C olarak öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana, 29°C, Antalya, 28°C, Hatay, 27°C, Mersin, 29°C sıcaklıkları bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçerken, Ankara, 18°C, Çankırı, 18°C, Eskişehir, 19°C, Konya, 17°C olarak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava var. Bolu, 18°C, Düzce, 19°C, Sinop, 21°C, Zonguldak, 17°C sıcaklıkları bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri de parçalı ve çok bulutlu geçecek, Amasya, 18°C, Artvin, 17°C, Samsun, 20°C, Trabzon, 18°C tahmin ediliyor.

Son olarak, Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hüküm sürecek. Erzurum, 14°C, Kars, 14°C, Malatya, 20°C, Van, 15°C olarak öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır, 23°C, Gaziantep, 23°C, Siirt, 22°C, Şanlıurfa, 25°C tahmin ediliyor.