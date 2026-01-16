Kış Koşullarında Acil Sağlık Hizmeti Ulaşımı

kis-kosullarinda-acil-saglik-hizmeti-ulasimi

Edinilen bilgilere göre, Bingöl iline bağlı Sancak Beldesi’nin Yaygınçayır Köyü Üsküdar mezrasında kalp yetmezliği nedeniyle sağlık hizmeti talep eden 77 yaşındaki M.S.A. için acil yardım çağrısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ENGELLEDİ

Yoğun kar yağışı sebebiyle kara yolu ulaşımına kapalı olan bölgeye, UMKE ekipleri tam paletli aracıyla yönlendirildi. UMKE ekipleri, hastaya ulaşarak gerekli ilk değerlendirilmeleri yaptı ve ardından M.S.A., 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli bir şekilde teslim edildi.

HASTA HASTANEYE GÖNDERİLDİ

M.S.A., Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

