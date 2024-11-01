“Kış Soğukları İstanbul’a Geliyor!”

HAVA SICAKLIKLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÜNDEME GELİYOR

Meteorolojik raporlara göre, pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde azalacak ve mevsim normalleri altına düşecek. İstanbul’da poyrazın etkisi artacak ve hissedilen sıcaklık 13 dereceye düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin haritasındaki güncellemelerin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların yurt genelinde aniden 5 derece düşeceğini belirtti. Şen, birçok şehirde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti. “Sıcaklıklar mevsim ortalamalarında fakat pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu’da yağış bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek. Bugün 20 derece olan sıcaklık, pazar günü 15 dereceye iniyor” dedi.

KAR YAĞIŞI YOLDA

CNN TÜRK’e konuk olan Prof. Dr. Şen, uyarılarında “Genel olarak çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu’daki çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı yavaş yavaş kapıya geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Pazar gününden itibaren kuzeyden soğuk hava dalgası gelecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek. İstanbul örneğinde sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar iniyor. Pazar gününe dikkat etmek gerekiyor. Hem yağmur hem de soğuk hava var. İyi giyinmemiz lazım. Bundan sonraki haftada bu 5-6 derecelik düşüş tüm Türkiye’de devam edecek. İzmir 20 dereceye, Ankara 12 derecelere düşecek. Anadolu’nun birkaç noktasında kar yağışı başlayacak. Hatta Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar kalınlığı 30-40 santimetreyi buldu” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Artık kışlıklarımızı çıkarmanın zamanıdır, hasta olmamak için dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar daha fazla düşecek ve 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu’nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara bölgesi için kar yağışına henüz biraz zaman var” ifadelerini kullandı.