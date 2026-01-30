Kış Turizminin Yeni Gözdesi Işık Dağı

IŞIK DAĞI KARA YÜRÜYÜŞÜ İLE YENİ BİR TURİZM MERKEZİ OLDU

Ankara’nın 35 kilometre mesafesinde bulunan Işık Dağı etekleri ve Karagöl Jeositi, temiz havası ve eşsiz doğal güzellikleri ile kış turizminin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Özellikle okul tatillerinin başlamasıyla birlikte, kalabalık ortamlardan uzak ve doğayla iç içe bir tatil arayan vatandaşlar rotalarını geleneksel tatil merkezlerinden Kızılcahamam’a çevirdi. Işık Dağı, kar yağışları sonrası Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Kar kalınlığı bölgedeki bazı noktalarda oldukça yüksek seviyelere ulaşırken, hem yakınlığı hem de sunduğu görsel güzellikler ile tatilcilerin yeni gözdesi oldu.

KAMP SEVERLER İÇİN DOĞA KEYFİ

Bölgeyi ziyaret eden kamp tutkunları, dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden doğanın keyfini çıkarıyor. Göl etrafında konaklayan ziyaretçiler, kimi lüks karavanlarıyla kışın tadını çıkarırken, maceraperestler ise karla kaplı zemin üzerinde çadırlarını kuruyor. Dron ile görüntülenen Karagöl, çevresini saran karlı dağlar ve çam ağaçlarıyla birlikte izleyenlere adeta bir kartpostal manzarası sunuyor.

GÖRMEKTE FAYDA VAR

Işık Dağı’na kaçarak şehrin gürültüsünden uzaklaşan Serkan Çetin, bölgenin büyüleyici atmosferini şu şekilde ifade etti: “Malum okullar da tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Yaz aylarında buraya geliyorum. Yazın çevreyi çöplük gibi bırakıyorlar, insanlarımız daha duyarlı olmalı. Çevremizi temiz tutmak zorundayız. Ben buraya geldiğimde çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Kar örtüsü altında görünmüyor ama yaz aylarında bu sorunlar sıkça yaşanıyor. Işık Dağı gerçekten de Ankara’ya çok yakın ve harika bir yer. Kesinlikle gelip görmeliler. Uludağ yerine Işık Dağı’nı tercih etmeliler. Anlatmak yetmez, görmeleri gerekiyor; burası mükemmel bir yer.”