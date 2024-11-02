Kışın Etkisiyle Hava Dalgası Geliyor!

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası, ülke genelinde etkisini artırıyor. Poyraz rüzgarı, soğuk hissiyatını daha da artıracak. Pazar günü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek ve hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olabiliyor. Aynı gün, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmurun şiddetli olacağı ve yaylalara kar yağacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL GEÇECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey kesimleri, Hatay’ın güney kesimleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlarla kaplanacağı öngörülüyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık kalabiliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis de olabiliyor. Hava sıcaklığının genelde mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece yukarıda seyredebileceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA TAHMİNLERİ

İstanbul’da hafif yağmurlar bekleniyor ve Poyraz rüzgarının şiddeti artacak. İzmir’de rüzgarın etkisiyle hava soğuyacak. Hissedilen sıcaklık İstanbul’da 10, İzmir’de 16, Bursa’da 12 derece olarak öngörülüyor. Ankara’da rüzgarlı bir havada sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor. Antalya ise güneşli bir hava ile 27 derece ölçülüyor. Marmara’da, pazar günü poyraz rüzgarı 50-60 km hızla esecek. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Kalın kıyafetler giyinmek gerekiyor ve hafif yağış bekleniyor. Soğuk hava 4 gün sürecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İç Anadolu’da rüzgar sertleşiyor. Konya 18, Eskişehir 15, Kayseri 19 derece olabiliyor. Ege Bölgesi’nde kuru bir soğuk hakim olacak, rüzgar Manisa’da 55 km’ye kadar yükselebiliyor. Bu bölgede Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum ise 22 derece olarak öngörülüyor, hissedilen sıcaklık ise 5 derece daha düşük olacak. Akdeniz Bölgesi’nde de, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık bu bölgede biraz azalıyor; Adana 25, Kahramanmaraş 24, Hatay 22 derece olacak.

Karadeniz’de ise rüzgarın kuvveti artıyor ve hissedilen sıcaklığın 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava yağışlı, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmurun daha kuvvetli olması ve yaylalara kar yağması öngörülüyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da da, Van ve Hakkari bölgesinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece olması öngörülüyor.