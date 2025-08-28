Kişinev’de Buluşma! Sandu: “AB’siz Geçmişte Kalırız.”

MOLDOVA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin 34’üncü bağımsızlık yıl dönümü sebebiyle Kişinev’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sandu, “Açıkça söylemek isterim ki Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır” diyerek Moldova’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinin önemini vurguladı.

LİDERLERDEN DESTEK MESAJI

Moldova’ya gelen Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin ziyareti, Sandu tarafından bir saygı ve takdir göstergesi olarak değerlendirildi. “Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova’nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar” ifadesini kullanan Sandu, bu durumun uluslararası destek açısından ne denli kritik olduğunu da belirtti.

Moldova’nın bağımsızlığının her zamankinden daha fazla sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Sandu, ülkesinin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, nefret söylemleri ve diğer pek çok olumsuz etkilerle mücadele ettiğini ifade etti. Sandu, “İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı” diyerek, ulusal egemenliğin önemini vurguladı.