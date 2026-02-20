Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sosyal Medya İle İnceleme Başlattı

Türkiye, sosyal medya platformları üzerindeki paylaşımların Türk kültür ve geleneklerine zarar vermesini engelleyici önlemler alırken, aynı zamanda bu platformların ekonomik faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Sosyal medyadaki zararları önlemek amacıyla yeni bir karar alınarak, konunun çok boyutlu bir şekilde ele alınmasına devam ediliyor.

RESEN İNCELEME

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği olası risklerden korunmalarını sağlamak adına TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlatma kararı aldı.

ÇOCUKLARI POTANSİYEL RİSKLERDEN KORUMAK İÇİN ADIM ATILDI

KVKK’dan yapılan açıklamada, “Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.