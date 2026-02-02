Kıymetli Metallerde Sert Düşüş ve Yeniden Canlanma

Altın, birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveye ulaşmıştı. Ancak, zirvenin ardından fiyatlar ters yönde hareket etmeye başladı. CME’de kıymetli metaller için teminat artışlarının seans kapanışıyla yürürlüğe gireceği duyurusu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı tercih etmesi, piyasaların altın üzerinde sert satışlara yol açtı. Spot altın, gün içerisinde 4 bin 402 dolara kadar gerileyerek, kayıplarının yüzde 5’i aşmasıyla birlikte fiyatları iki haftanın en düşük seviyesine çekti. Ancak altının ons fiyatı, haftaya sert satışlarla başlamasının ardından kayıplarının bir kısmını geri alarak 4 bin 804 seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları saat 15:50 itibarıyla şu şekilde güncellendi: Gram altın alış fiyatı 6.692,13 dolar, satış fiyatı ise 6.693,46 dolar. Değişim oranı yüzde -1,41 olarak kaydedildi.

ALTIN/ONS FİYATI

Altın/ons fiyatı için ise mevcut değerler şu şekilde; alış fiyatı 4.502,85 dolar, satış fiyatı 4.506,45 dolar. Bu değerlerdeki değişim oranı yüzde -1,83 olarak saptandı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.694,64 dolar, satışta 10.931,03 dolardan işlem görmekte. Değişim oranı burada yüzde -1,52 olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.778,54 dolar, satış fiyatı ise 43.590,39 dolar. Bu ürünün değişim oranı da yüzde -1,52’de gerçekleşti.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatı için veriler, alışta 45.971,00 dolar, satışta 46.679,00 dolar şeklinde. Değişim oranı ise yüzde -9,95 düzeyinde.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatları alışta 21.347,88 dolar ve satışta 21.887,60 dolardan işlem görmekte. Değişim oranı yüzde -1,41 olarak kaydedildi.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziyaret altını alış fiyatı 42.829,61 dolar, satış fiyatı ise 43.641,33 dolardan işlem görmektedir. Değişim oranı, yüzde -1,41 olarak belirlendi.

ATA ALTIN FİYATI

Son olarak, ata altın alış fiyatı 46.945,97 dolar, satış fiyatı ise 48.253,77 dolarda seyrediyor. Bu fiyat gerilemesi de yüzde -2,09 olarak kaydedildi.