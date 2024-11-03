Kız Kardeşine Saldırana Kurşun Yağmuru

ÇANAKKALE’DE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI

Çanakkale’de, Serdar V. isimli bir kişi, iddialara göre kız kardeşine sarkıntılık yapan Özgür Ölçek’i sokakta vurarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE VE SONUÇ

Olay mahallinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti. Serdar V. ise, polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, Serdar V.’nin Özgür Ölçek’i vurduğu an, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın kanlar içinde yere yatan Ölçek’in kafasına tabancayla vurduğu da yer aldı.